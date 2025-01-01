Naiza FC 76 (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Шамолов vs Лань
Naiza FC 76
1-й сезон
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смотрите на Wink жаркие противостояние от Naiza FC 76! Главным событием турнира стал последний бой по правилам ММА легенды казахстанского ММА Жумана Жумабекова, которому противостоял опытный боец из Бразилии - Бруно Роверсо.

Жанр
Спортивный
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг