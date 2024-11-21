Начать сначала. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Начать сначала
1-й сезон
1-я серия

Начать сначала (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92024, Начать сначала. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь Натальи сложилась удачно — она замужем и работает ведущим архитектором. Вскоре выясняется, что муж ей изменяет, и Наталья подаёт на развод. Чтобы развеяться, она едет по приглашению свой тети в родной город. Именно здесь юная Наташа была влюблена в одноклассника Алексея, а потом предана и брошена. И вот спустя 18 лет она оказывается в городе юности, где всё напоминает о первой любви.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.1 КиноПоиск