Начать сначала (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Жизнь Натальи сложилась удачно — она замужем и работает ведущим архитектором. Вскоре выясняется, что муж ей изменяет, и Наталья подаёт на развод. Чтобы развеяться, она едет по приглашению свой тети в родной город. Именно здесь юная Наташа была влюблена в одноклассника Алексея, а потом предана и брошена. И вот спустя 18 лет она оказывается в городе юности, где всё напоминает о первой любви.

