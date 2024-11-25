На реке (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Светлана — известный врач-реабилитолог. Однажды она становится свидетельницей гибели своего близкого друга Дениса, частично теряет память и решает бежать из города, чтобы всё обдумать и понять, что делать дальше. Тем временем по пятам за ней гонится влиятельный бизнесмен, отец убитого — Александр Гарин, которому удаётся выследить и похитить Свету. Но к счастью, у неё появляется человек, который готов её спасти.

