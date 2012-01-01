WinkДетямМяу-Мяу. Песенки1-й сезон12-я серия
Мяу-Мяу. Песенки (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
8.22012, Miaomiao
Мультсериалы0+
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Сюжет
Обучающий мультфильм для детей до 3-х лет, с помощью которого малыши смогут учить английские слова легко и весело. В каждой серии маленькая девочка и ее собака разучивают новые слова, учатся считать и правильно говорить по-английски вместе с маленькими зрителями.
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