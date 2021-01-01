8.02021, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Драмы18+
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Мы дети станции Зоо (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сюжет
Шестеро подростков с разным социальным бэкграундом проводят время в модных клубах Берлина, растворяясь в музыке и употребляя наркотики. Поиски себя и своего места в мире проходят на подпольных вечеринках, на улицах, дома. С каждым разом жажда приключений и зависимость усиливаются, но и храбрости этим детям не занимать.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb