Мы дети станции Зоо (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Шестеро подростков с разным социальным бэкграундом проводят время в модных клубах Берлина, растворяясь в музыке и употребляя наркотики. Поиски себя и своего места в мире проходят на подпольных вечеринках, на улицах, дома. С каждым разом жажда приключений и зависимость усиливаются, но и храбрости этим детям не занимать.

