WinkСериалыМы дети станции Зоо1-й сезон
Мы дети станции Зоо (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.02021, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 8 серий
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Шестеро подростков с разным социальным бэкграундом проводят время в модных клубах Берлина, растворяясь в музыке и употребляя наркотики. Поиски себя и своего места в мире проходят на подпольных вечеринках, на улицах, дома. С каждым разом жажда приключений и зависимость усиливаются, но и храбрости этим детям не занимать.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb