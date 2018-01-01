Wink
Сериалы
Мы дети станции Зоо
1-й сезон

Мы дети станции Зоо (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.02021, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 8 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Шестеро подростков с разным социальным бэкграундом проводят время в модных клубах Берлина, растворяясь в музыке и употребляя наркотики. Поиски себя и своего места в мире проходят на подпольных вечеринках, на улицах, дома. С каждым разом жажда приключений и зависимость усиливаются, но и храбрости этим детям не занимать.

Страна
Чехия, Германия
Жанр
Драма

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb