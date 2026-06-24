Каждый выпуск — это головоломка, в которой звёздным гостям предстоит отгадать, кто из 10 участников поёт, а кто врёт, что поёт. На это у них будет 4 раунда с подсказками от ведущего: факты из жизни участников, выступление за ширмой и искажённые демо-записи. В финале капитаны звёздных команд споют дуэтом с участником, которого выберут сами, не зная его вокальных данных. За каждого раскрытого таланта команде даётся денежный приз. Сумма, собранная по итогам четырёх раундов шоу, отправляется на благотворительность.

