Жора ставит условие - Саша и Вероника должны работать вместе. Саша долго сомневается, но в итоге решает принять вызов и выйти на работу. Теперь они будут работать вместе с Вероникой в одном кабинете. Рита требует от Льва, чтобы он получил базу данных сотрудников. Она также пытается перетянуть Жана на свою сторону, но тот отказывается. Андрею ищут нового поставщика продуктов для кафе. Титова вызывается стать поставщиком. Эзотерический салон Инны пользуется бешеной популярностью.

