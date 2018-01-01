Мужчина во мне (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Саша Полянская молода, красива, у нее замечательный муж, престижная работа. Дом — полная чаша, заботливые родители, верные подруги… Но все рушится в один миг, когда в день своего тридцатилетия Саша узнает об измене мужа и одновременно лишается работы. Пора признаться самой себе, что вся ее счастливая жизнь была лишь иллюзией. Родня вместо поддержки готовит Саше новый тур испытаний, подруги не догадываются о том, что с ней происходит. Помощи ждать неоткуда. И тогда в жизни Саши появляется Александр — ее второе я. Он совсем не похож на свою хозяйку — яркий, решительный, амбициозный. Как раз такой, какой должна быть сама Саша.

