Муж на двоих (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Женщину, которой осталось не так много времени, чтобы родить ребенка, шантажирует любовник, настаивающий на аборте. Мелодрама «Муж на двоих» — сериал о том, что любовь всегда сильнее подлости.

Даша и не думала выходить замуж. Ее карьера идет в гору, а впереди еще много интересного. Но вот однажды врач ставит ей неутешительный диагноз: уже скоро Даша больше не сможет рожать детей. К счастью, у нее появляется почти идеальный ухажер по имени Макс. Кажется, что лучшего кандидата на роль мужа и представить нельзя, вот только после новости о том, что Даша забеременела, Макс показывает свое истинное лицо. Он женат и грозится уничтожить репутацию Даши, если та не согласится сделать аборт.

На что она пойдет, чтобы отстоять право на счастье, расскажет сериал «Муж на двоих». Смотреть онлайн его можно на Wink.

