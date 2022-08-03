Грузовичок Лева и его друзья машинки расскажут зрителям, которые любят смотреть мультик Грузовичок Лeва и Экскаватор Мася, в какие интересные игры для детей можно поиграть на улице и дома. Развивающие видео, игры с любимыми игрушками и машинками - все это детский канал Игрушки Грузовичок Лева и друзья машинки.

