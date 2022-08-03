Мульт «Кухня». Серия 17
Wink
Сериалы
Мульт «Кухня»
1-й сезон
17-я серия

Мульт «Кухня» (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

7.32017, Мульт «Кухня». Серия 17
Мультсериалы, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Знакомые герои сериала «Кухня», но теперь в нарисованном формате. Любимый сюжет, неповторимая анимация и новые визуальные шутки. Добро пожаловать на кухню ресторана «Клод Моне». Следите за персоналом внимательно, чтобы не упустить ни одного кадра.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг