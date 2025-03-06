Моя сотая свадьба (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Талантливой сотруднице свадебного агентства приходится организовывать церемонию бракосочетания для своего бывшего жениха. Мелодрама «Моя сотая свадьба» — сериал о чувствах, которые так сложно подавить.



Ирина — лучшая работница свадебного агентства, которым управляет семейная пара Морозовых. Она готова выполнить желания даже самых прихотливых и требовательных клиентов и не боится сложных задач. Но вот однажды она вновь сталкивается с Андреем, бывшим женихом, за которого она не вышла, шокированная новостью о его неверности. По иронии судьбы Ирине предстоит организовывать именно его свадьбу как часть конкурса, с помощью которого ее начальница Нелли хочет доказать, что способна вести дела собственного агентства, отдельно от мужа. Ирина соглашается, но еще не знает, какую роковую ошибку совершила.



Справится ли она со своими давними, но все еще сильными чувствами, вы узнаете, когда будете смотреть «Моя сотая свадьба» онлайн на Wink.

