Моя чужая дочка (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Анна и ее муж Сергей, успешный антиквар, готовятся стать родителями. В это же время в его магазин поступают редкие драгоценности: сапфиры стоимостью в несколько миллионов долларов. Внезапно Сергей умирает от остановки сердца, а у Анны от переживаний случается выкидыш. После случившегося Олег, партнер мужа по бизнесу, предлагает ей свою поддержку. Справившись с горем, Анна хочет усыновить ребенка из детдома - 8-летнюю «проблемную» Галю, от которой все отказались.

