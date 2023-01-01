Моя чужая дочка (сериал, 2019) смотреть онлайн
8.82019, Моя чужая дочка 1 сезон
Мелодрамы, Русские18+
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Сюжет
Анна и ее муж Сергей, успешный антиквар, готовятся стать родителями. В это же время в его магазин поступают редкие драгоценности: сапфиры стоимостью в несколько миллионов долларов. Внезапно Сергей умирает от остановки сердца, а у Анны от переживаний случается выкидыш. После случившегося Олег, партнер мужа по бизнесу, предлагает ей свою поддержку. Справившись с горем, Анна хочет усыновить ребенка из детдома - 8-летнюю «проблемную» Галю, от которой все отказались.
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