Мой жених — миллиардер в бегах. Сезон 1. Серия 20
Wink
Сериалы
Мой жених — миллиардер в бегах
1-й сезон
20-я серия

Мой жених — миллиардер в бегах (сериал, 2025) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

6.62025, Runaway Billionaire Becomes My Groom
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Разбитая горем у алтаря, Лиана импульсивно выходит замуж за Джейкоба, наследника миллиардера, подрабатывающего парковщиком. То, что начинается как холодное соглашение, превращается в бурный роман, пока они пытаются справиться с назойливыми бывшими и семейной драмой.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг