Мой тайный роман с олигархом (сериал, 2024) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Мой тайный роман с олигархом. Сезон 1. Серия 27
Мой тайный роман с олигархом
1-й сезон
27-я серия

Мой тайный роман с олигархом (сериал, 2024) сезон 1 серия 27

6.22024, Triple Life with My Billionaire Crush
Мелодрама18+
Аврора, наследница клана Бёртон, сбегает с собственной помолвки — ни один "олигарх" не сравнится с её боссом, харизматичным Уэсли Эшфордом. Но вместо работы она оказывается в его объятиях после неожиданного поворота событий. Страсть вспыхивает мгновенно, а утро приносит шокирующую новость: она беременна. Боясь разрушить хрупкие отношения, Аврора скрывает правду... Всё меняется, когда появляется другая претендентка с тестом на беременность.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

