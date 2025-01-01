Мой муж – мой адвокат по разводу (сериал, 2025) сезон 1 серия 66 смотреть онлайн

Лили, вынужденна вступить в брак по контракту с мужчиной. Три года спустя, Лили встретила Рекс и они влюбились друг в друга, но выяснилось, что оба “женаты”. После долгих препирательств они решают, что пришло время развестись, но есть одна проблема Лили никогда не видела своего мужа. Рекс, самый известный адвокат по разводам Лос Анджелеса, готов перевернуть весь город, чтобы найти мужа Лили, не подозревая о личности своей жены.



Сериал Мой муж – мой адвокат по разводу 1 сезон 66 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.