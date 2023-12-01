Мой милый боксер (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Спортивная корейская дорама о гениальной боксерше, которая после долгого перерыва возвращается на ринг. Ли Квонсук стала звездой бокса, когда в 17 лет нокаутировала лучшего мирового бойца-мужчину. Но, получив золотую медаль на Олимпийских играх, она пропала как раз перед началом соревнований Всемирного боксерского совета. С тех пор ни один журналист так и не смог найти талантливую девушку, взявшую псевдоним и скрывающуюся от пытливой прессы. Тем временем спортивный агент Ким Тхэён, заработавший себе репутацию жесткого и алчного бизнесмена, ищет экстренный способ достать деньги, чтобы расплатиться по долгам своего друга. Он намерен во что бы то ни стало найти Квонсук и убедить ее вернуться в профессиональный бокс. Согласится ли девушка и к чему это приведет, расскажет «Мой любимый боксер» — дорама на русском языке доступна на Wink, и смотреть онлайн ее можно уже сейчас.

