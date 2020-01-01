Мой малыш (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Мой малыш. Сезон 1. Серия 7
Мой малыш
1-й сезон
7-я серия

8.82020, O mai beibi
Мелодрама, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Редактор журнала о детях задумала сама завести ребенка и теперь выбирает из трех кандидатов на роль отца. Дорама «Мой малыш» — романтическая комедия о том, что искать любовь никогда не поздно.

Чан Хари — образцовый трудоголик. Она полностью посвящает себя карьере и уже 10 лет ни с кем не встречалась, отчаявшись найти искреннюю и светлую любовь. В то же время она работает в журнале, рассказывающем о воспитании детей, и мечтает завести собственного ребенка, а времени для этого остается все меньше — ей уже 39 лет. Однажды Хари решает отбросить прелюдии и родить, не вступая в брак. По иронии судьбы, ее тут же окружают поклонники: фотограф, врач-педиатр и молодой офисный клерк. Кто из них сможет завладеть сердцем убежденной карьеристки?

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.1 IMDb