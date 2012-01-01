Мост. Сезон 2. Серия 1
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Мост (сериал, 2012) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2012, Bron/Broen
Триллер, Детектив18+

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О сериале

На самой середине Эресуннского моста, связывающего Швецию с Данией, происходит краткое отключение электроэнергии. Появление освещения сопровождается обнаружением незнакомого объекта: тела женщины, обращенного головой к Швеции, ногами — к Дании. Чья полиция должна руководить расследованием убийства подброшенной за несколько минут мертвой женщины?

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Страна
Швеция, Германия, Дания
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мост»