Современная экранизация знаменитого романа Александра Дюма — о бизнесмене с мрачной судьбой, который стремится отомстить людям, в прошлом отнявшим у него все и бросившим гнить в тюрьме. Алехандро Монтекристо — обеспеченный предприниматель, приехавший в Испанию в поисках инвестора для своего цифрового стартапа. Его настоящее имя — Эдмундо Дантес. 20 лет назад его друг Фернандо Мондего, а также Кристобаль Херрера, отец его возлюбленной Мерседес, обманули Дантеса и обрекли на долгое заключение в тюрьме. Но он сумел сбежать и разбогатеть, а теперь, взяв новое имя, планирует жестоко отомстить своим врагам и оставить Херреру и Мондего, двух влиятельных испанских бизнесменов, банкротами. Сработает ли план Алехандро, узнаете, если будете смотреть сериал «Монтекристо» (2023) онлайн в хорошем качестве на Wink.

