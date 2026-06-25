2026, Молодые ножи. Новая кровь. Сезон 2. Серия 9
Реалити - шоу, Кулинария16+
Серия в подписке «PREMIER»
Молодые ножи. Новая кровь (сериал, 2026) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
- 16+128 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 1
- 16+133 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 2
- 16+130 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 3
- 16+129 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 4
- 16+138 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 5
- 16+134 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 6
- 16+144 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 7
- 16+119 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 8
- 16+134 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 9
- 16+117 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 10
- 16+120 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 11
- 16+113 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 12
- 16+62 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 2 Серия 13
О сериале
Шеф всея Руси Константин Ивлев открывает собственный кулинарный колледж, чтобы перевоспитать трудных подростков. Талантливые ребята превратятся в поваров и окажутся среди лучших специалистов кулинарии.