Молодые ножи. Новая кровь. Сезон 2. Серия 9
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Сериалы
Молодые ножи. Новая кровь
2-й сезон
9-я серия
2026, Молодые ножи. Новая кровь. Сезон 2. Серия 9
Реалити - шоу, Кулинария16+
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Молодые ножи. Новая кровь (сериал, 2026) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Шеф всея Руси Константин Ивлев открывает собственный кулинарный колледж, чтобы перевоспитать трудных подростков. Талантливые ребята превратятся в поваров и окажутся среди лучших специалистов кулинарии.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария, Реалити - шоу
Время
133 мин / 02:13

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