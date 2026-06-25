Молодые ножи. Новая кровь. Сезон 1. Серия 7
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Сериалы
Молодые ножи. Новая кровь
1-й сезон
7-я серия
2025, Молодые ножи. Новая кровь. Сезон 1. Серия 7
Реалити - шоу, Кулинария16+
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Молодые ножи. Новая кровь (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Шеф всея Руси Константин Ивлев открывает собственный кулинарный колледж, чтобы перевоспитать трудных подростков. Талантливые ребята превратятся в поваров и окажутся среди лучших специалистов кулинарии.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария, Реалити - шоу
Время
113 мин / 01:53

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