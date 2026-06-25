2025, Молодые ножи. Новая кровь. Сезон 1. Серия 7
Реалити - шоу, Кулинария16+
Серия в подписке «PREMIER»
Молодые ножи. Новая кровь (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
- 16+136 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 1 Серия 1
- 16+105 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 1 Серия 2
- 16+118 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 1 Серия 3
- 16+128 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 1 Серия 4
- 16+118 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 1 Серия 5
- 16+118 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 1 Серия 6
- 16+114 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 1 Серия 7
- 16+107 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 1 Серия 8
- 16+115 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 1 Серия 9
- 16+117 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 1 Серия 10
- 16+115 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 1 Серия 11
- 16+114 мин
Молодые ножи. Новая кровь
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Шеф всея Руси Константин Ивлев открывает собственный кулинарный колледж, чтобы перевоспитать трудных подростков. Талантливые ребята превратятся в поваров и окажутся среди лучших специалистов кулинарии.