Молодая (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Успешная женщина-врач разрывается между мужем-изменником и заботливым любовником, от которого она беременна. Мелодрама «Молодая» — сериал о том, куда могут привести противоречия в отношениях.



Женя замужем 25 лет, и в отличие от выдающейся карьеры врача, ее личная жизнь оставляет желать лучшего. Супруг Вячеслав постоянно ей изменяет, и терпению Жени подходит конец, ведь их дочь уже выросла и не требует ежечасной заботы. Кроме того, Женя познакомилась с добрым и заботливым Алексеем, в которого страстно влюбилась и даже забеременела от него. Теперь она твердо намерена уйти от Вячеслава, который, однако, не согласен на развод.



Чтобы узнать, сможет ли Женя найти счастье, смотрите сериал «Молодая» онлайн на видеосервисе Wink.

