Молчание песка (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Инспектор с непростым прошлым отправляется в рыбацкую деревушку, чтобы расследовать исчезновение капитана корабля. Испанский нуарный детектив «Молчание песка» — сериал с уникальной атмосферой Страны Басков.



Нереа Гарсиа — инспектор народной полиции, которая возвращается из отпуска, куда отправилась после того, как ее последнее дело обернулось трагедией. Ее переводят из Бильбао в маленькую деревню Ондарроа в Бискайском заливе. Главная задача Гарсиа — найти пропавшего без вести капитана корабля по имени Хосу. Ей помогает местный офицер Алекс, который гораздо лучше знает секреты деревни. Однако раскрыть дело мешают не только покрытая тайной история Ондарроа, но и тяжелый характер Нереи, которой сложно приспособиться к незнакомой обстановке.



