Модная полиция (сериал, 2016) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Торжественные события и знаменитости, на них присутствующие, — всегда повод для обсуждения. А особенно много внимания уделяется нарядам звезд: иногда утонченному вкусу знаменитостей можно только позавидовать, а порой...посочувствовать. Самым нелепым нарядам селебрити и будет посвящено новое развлекательное шоу «Модная полиция», в котором ведущие в самой остроумной манере обсудят откровенные «провалы» звезд в одежде. Под прицел попадут самые несуразные прически, макияж, платья и костюмы! Кроме того, ведущие шоу — Иван Васильев, Надежда Сысоева и Данила Поляков — будут выбирать «героя недели», который «отличился» особенно неудачным нарядом, разбирать ошибки в его манере одеваться и, в конце концов, переодевать его. Также вы вместе с ведущими шоу побываете на светских мероприятиях, узнаете, за сколько миллионов можно одеться безвкусно, и сможете проголосовать за худший наряд в истории моды!

