Мистер и миссис Z. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Мистер и миссис Z
1-й сезон
4-я серия

Мистер и миссис Z (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

7.82017, Мистер и миссис Z. Сезон 1. Серия 4
Реалити - шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чтобы развенчать самые популярные мифы, ведущие прибегнут к помощи специалистов и поставят наглядные эксперименты, будь то способ мгновенного избавления от сосудистых звездочек или опыт с воздействием змеиного яда на человеческую кровь.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг