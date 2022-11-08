Мисс Ма, богиня мести (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Многосерийный корейский детектив, современное переосмысление сразу нескольких романов Агаты Кристи о мисс Марпл. Ма Чиуон девять лет провела в психиатрической лечебнице для преступников. Ее обвиняют в убийстве собственной дочери, хотя сама она все отрицает. Однажды во время визита детектива она исполняет давно созревший план побега, намереваясь найти настоящего убийцу. Чиуон находит себе жилье и притворяется писательницей, помогая своим новым соседям с их проблемами. Но обманутый детектив не бросает попыток ее поймать. Удастся ли Чиуон восстановить справедливость, расскажет дорама «Мисс Ма, богиня мести» (2018), которую можно смотреть с русской озвучкой онлайн на Wink.

