Мишки-обнимашки. Сезон 3. Серия 5
Wink
Детям
Мишки-обнимашки
3-й сезон
5-я серия
8.72017, Hug Me
Мультсериалы0+

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Мишки-обнимашки (мультсериал, 2017) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Маленький медвежонок Тедди живет в лесу с папой Медведем. Вместе с Солнышком юные зрители наблюдают за их увлекательными приключениями. Обаятельный и любознательный малыш Тедди научится быть ответственным и поможет папе подготовиться к зимней спячке, узнает, что же такое «хобби» и куда пропал его молочный зуб. Каждый их день не похож на предыдущий и полон интересных открытий!


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