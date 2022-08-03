7 класс. География (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетям7 класс. ГеографияГидросфераМировой океан
Мировой океан голубое зеркало Земли. В нем не только прошлое, но и будущее нашей планеты. Чтобы понять великую роль океана, необходимо знать особенности его природы.
Океан определяет многие черты природы Земли: отдает атмосфере накопленное тепло, питает ее влагой, часть которой переносится на сушу.
Океан целитель, дающий лекарства и принимающий на свои берега миллионы отдыхающих. Он источник морепродуктов, многих полезных ископаемых, энергии он и кухня погоды, и самая просторная в мире дорога, связывающая материки.
