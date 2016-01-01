Мир Аоту (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Каждые сто лет в мире Аоту проводится турнир, в котором принимают участие представители разных планет. Главный герой Кинг опаздывает на отборочные туры, но не сдаeтся, так как он всем сердцем хочет найти сестру, пропавшую после участия в турнире.



Сериал Мир Аоту 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.