Минифорс. Серия 7
Wink
Детям
Минифорс
1-й сезон
7-я серия

Минифорс (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2014, Miniforce
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Команда Минифорс была направлена в небольшую деревушку. Их миссия заключается в защите всего живого от злых намерений коварного Нэйна. Четверка друзей останавливается у своей новой подружки Сьюзи, которая даже не догадывается, что ее пушистые приятели являются супергероями.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.8 IMDb