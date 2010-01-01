Мимо и Бобо (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Цвета и формы
Мимо и Бобо
1-й сезон
Цвета и формы
2010, Mimo and Bobo
О сериале

Мимо, милый маленький медвежонок-панда, и его верный друг, обезьянка Бобо, знакомят нас с миром через свои приключения.

Страна
Венгрия, Словакия
Жанр
Мультсериалы
Время
2 мин / 00:02

