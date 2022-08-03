Милые обманщицы: Перфекционистки. Серия 7
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Милые обманщицы: Перфекционистки
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7-я серия

Милые обманщицы: Перфекционистки (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.22019, Pretty Little Liars: The Perfectionists
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В городке Бейкон-Хайтс всe прекрасно: царит уют, живут преуспевающие люди, работает престижный университет. Но это лишь внешнее ощущение, и вернувшаяся сюда работать ассистентом в университет Элисон ДиЛаурентис быстро это осознает. Одна из преподавательниц год назад покончила с собой, а рядовой конфликт между учащимися быстро разрастается до масштабов трагедии. Несколько студентов замышляют припугнуть Нолана Хотчкисса, местного заводилу и интригана, но не успевают: с юношей происходит несчастье.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Милые обманщицы: Перфекционистки»