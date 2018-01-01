Милые обманщицы: Перфекционистки (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Милые обманщицы: Перфекционистки
1-й сезон

7.22019, Pretty Little Liars: The Perfectionists 10 серий
Триллер, Детектив18+

О сериале

В городке Бейкон-Хайтс всe прекрасно: царит уют, живут преуспевающие люди, работает престижный университет. Но это лишь внешнее ощущение, и вернувшаяся сюда работать ассистентом в университет Элисон ДиЛаурентис быстро это осознает. Одна из преподавательниц год назад покончила с собой, а рядовой конфликт между учащимися быстро разрастается до масштабов трагедии. Несколько студентов замышляют припугнуть Нолана Хотчкисса, местного заводилу и интригана, но не успевают: с юношей происходит несчастье.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

