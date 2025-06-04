Милые магнолии. Сезон 1. Серия 1
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Милые магнолии (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2020, Милые магнолии. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Три подруги детства живут в городке Серенити, штат Южная Каролина. Они делят между собой все печали и радости.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Милые магнолии»