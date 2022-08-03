Международный аэропорт Дубай (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2013, Ultimate Airport Dubai
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Международный аэропорт Дубая принимает 344 000 рейсов, 57 млн. пассажиров и 2000 тонн грузов в год. Сериал покажет закулисную жизнь трех международных терминалов аэропорта, в том числе терминала № 3 ― самого большого здания на земле, размер которого составляет 359 футбольных полей!
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.4 IMDb