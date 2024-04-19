Метеогерои (сериал, 2020) сезон 2 серия 41 смотреть онлайн

Плувия, Нубес, Фулмен, Никс, Вентум и Термо — команда необычных супергероев. Все они из разных стран — США, Аргентины, Китая, Италии, Австралии, Южной Африки — и обладают разными способностями. В раннем возрасте они узнали, что могут управлять погодой и природными явлениями, и теперь на их плечи возложена очень серьёзная миссия — спасти планету от макуланов, опасных существ, несущих с собой загрязнение природы, вредные привычки и другие разрушающие Землю факторы. Метеогероям в их нелёгком сражении помогает искусственный интеллект Темпус, которого, в свою очередь, обучают лучшие исследователи и метеорологи мира.

