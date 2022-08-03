Мертвые земли (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Мертвые земли. Серия 1
Мертвые земли
1-й сезон
1-я серия
7.62020, The Dead Lands
Ужасы, Боевик18+

О сериале

Мифическая древность. Павший воин маори по имени Вака возвращается с того света, чтобы обнаружить, что этот свет дал трещину. Что-то поломалось между мирами, и теперь на землях Новой Зеландии на людей охотятся толпы то ли призраков, то ли зомби. Вака объединяется с молодой охотницей Мехе, чтобы докопаться до причин происходящего и, пока не поздно, починить мир.

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb