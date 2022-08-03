Мертвые земли (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыМертвые земли1-й сезон1-я серия
2020, The Dead Lands
Ужасы, Боевик18+
О сериале
Мифическая древность. Павший воин маори по имени Вака возвращается с того света, чтобы обнаружить, что этот свет дал трещину. Что-то поломалось между мирами, и теперь на землях Новой Зеландии на людей охотятся толпы то ли призраков, то ли зомби. Вака объединяется с молодой охотницей Мехе, чтобы докопаться до причин происходящего и, пока не поздно, починить мир.
СтранаНовая Зеландия
ЖанрУжасы, Боевик
КачествоSD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ПБРежиссёр
Питер
Бюргер
- МХРежиссёр
Майкл
Херст
- ТКАктёр
Те
Кохе Тухака
- ДКАктриса
Дарнин
Кристиан
- ВХАктриса
Вики
Хофтон
- КТАктёр
Кэлвин
Тютеао
- КТАктёр
Кирк
Торранс
- ГПАктриса
Грэйс
Палмер
- ДВАктёр
Джорди
Веббер
- МСАктриса
Мириама
Смит
- КФАктёр
Кавакава
Фокс-Рео
- РТАктёр
Ричард
Те Аре
- ФБПродюсер
Фрайзер
Браун
- ЛМПродюсер
Лила
Менон
- Продюсер
Мэттью
Меткалф
- ЖКХудожник
Жуль
Кук
- ЛАКомпозитор
Лачлан
Андерсон