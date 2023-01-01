Мертвые земли
Wink
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Мертвые земли
7.62020, The Dead Lands 1 сезон
Ужасы, Боевики18+

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Мертвые земли (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Мифическая древность. Павший воин маори по имени Вака возвращается с того света, чтобы обнаружить, что этот свет дал трещину. Что-то поломалось между мирами, и теперь на землях Новой Зеландии на людей охотятся толпы то ли призраков, то ли зомби. Вака объединяется с молодой охотницей Мехе, чтобы докопаться до причин происходящего и, пока не поздно, починить мир.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb