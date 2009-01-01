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Меня укусили (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2009, I Was Bitten
Документальные, ТВ-шоу18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Вас ждут истории об опасных укусах, едва не оказавшихся смертельными. Люди, пережившие нападения гремучей змеи и медведя гризли, делятся своими воспоминаниями о пережитом.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыТВ-шоу, Документальные
Рейтинг
7.7 IMDb