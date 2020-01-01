Меморист (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Детектив со способностью читать мысли людей, прикоснувшись к ним, пытается поймать серийного убийцу.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Фэнтези, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb