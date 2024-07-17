Механика любви (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Анна и Валерий женаты десять лет. У Валерия свой бизнес и любовница, у Анны – ничего, кроме семьи и обожаемого мужа. В один прекрасный день любовница убеждает Валерия, что Анна ему изменяла, и сын – не его… Валерий выгоняет жену из дома и подает на развод… Оставшейся без денег Анне приходится устроиться… механиком в автосервис. Не женская профессия, но трудные времена требуют трудных решений.



В сервисе Анна знакомится с Игорем, который предлагает ей открыть свое дело. А заодно – любовь и поддержку… Тем временем Валерий разочаровывается в любовнице, узнает об обмане и решает вернуть жену… Сможет ли Анна простить человека, который разрушил ее жизнь? Кто ближе ее сердцу – новый друг или бывший муж? Кого она выберет, чтобы начать все заново?

