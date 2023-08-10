Мегрэ. Сезон 5. Серия 8
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Мегрэ (сериал, 1995) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

9.31995, Maigret
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Встречайте самого известного в мире полицейского с трубкой - Жюля Мегрэ. Вот уже много лет он раскрывает запутанные преступления - одно за другим - словно разгадывает головоломки. Да так, что оторваться просто невозможно. В предлагаемом вам французском сериале по произведениям Жоржа Сименона есть всё - фирменная атмосфера тайны, загадки, авторы которых совсем не против навсегда остаться в тени, и, конечно же, гениальный сыщик, великолепно воплощённый на экране Бруно Кремером, словно рождённым для этой роли... За свою долгую карьеру Мегрэ приходилось расследовать преступления во всех концах Европы, и его репутация известна далеко за пределами Франции.

Страна
Бельгия, Франция, Швейцария
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мегрэ»