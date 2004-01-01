Мегрэ (сериал, 2004) сезон 14 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Мегрэ
Сезон 14 Серия 1Бесплатно
- 18+58 мин
Мегрэ
Сезон 14 Серия 2Бесплатно
- 18+46 мин
Мегрэ
Сезон 14 Серия 3Бесплатно
- 18+44 мин
Мегрэ
Сезон 14 Серия 4Бесплатно
- 18+54 мин
Мегрэ
Сезон 14 Серия 5Бесплатно
- 18+43 мин
Мегрэ
Сезон 14 Серия 6Бесплатно
- 18+47 мин
Мегрэ
Сезон 14 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Мегрэ
Сезон 14 Серия 8Бесплатно
О сериале
Встречайте самого известного в мире полицейского с трубкой - Жюля Мегрэ. Вот уже много лет он раскрывает запутанные преступления - одно за другим - словно разгадывает головоломки. Да так, что оторваться просто невозможно. В предлагаемом вам французском сериале по произведениям Жоржа Сименона есть всё - фирменная атмосфера тайны, загадки, авторы которых совсем не против навсегда остаться в тени, и, конечно же, гениальный сыщик, великолепно воплощённый на экране Бруно Кремером, словно рождённым для этой роли... За свою долгую карьеру Мегрэ приходилось расследовать преступления во всех концах Европы, и его репутация известна далеко за пределами Франции.
Сериал Мегрэ 14 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ШНРежиссёр
Шарль
Немес
- КДРежиссёр
Кристиан
Де Шалонж
- ЛЭРежиссёр
Лоран
Эйнеманн
- БКАктёр
Бруно
Кремер
- АБАктёр
Александр
Брассёр
- ЖФАктёр
Жан-Клод
Фриссунг
- ПДАктёр
Пьер
Дио
- АБАктриса
Анна
Беллек
- ЭПАктёр
Эрик
Пра
- ПБАктёр
Пьер
Бэйот
- ЖБАктёр
Жан-Поль
Боннер
- ФБАктёр
Фабьен
Беар
- МГАктриса
Марина
Головин
- ГБСценарист
Гильда
Бурде
- ВБСценарист
Виржини
Брак
- ПФСценарист
Пьер
Фабр
- ЭВПродюсер
Эва
Версель
- ДДПродюсер
Дэниэл
Дешам
- ФШХудожник
Франсуа
Шаво
- ВСОператор
Владимир
Смутны
- ИМОператор
Иржи
Махане
- ЖНОператор
Жан-Клод
Некельбрук
- ЭСОператор
Эмил
Сиротек
- ЛПКомпозитор
Лорен
Петиджерард
- АДКомпозитор
Арье
Дзерлятка
- ЗМКомпозитор
Зденек
Мерта