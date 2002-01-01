Мегрэ. Сезон 12. Серия 3
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Мегрэ
12-й сезон
3-я серия

Мегрэ (сериал, 2002) сезон 12 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.32002, Maigret
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Встречайте самого известного в мире полицейского с трубкой - Жюля Мегрэ. Вот уже много лет он раскрывает запутанные преступления - одно за другим - словно разгадывает головоломки. Да так, что оторваться просто невозможно. В предлагаемом вам французском сериале по произведениям Жоржа Сименона есть всё - фирменная атмосфера тайны, загадки, авторы которых совсем не против навсегда остаться в тени, и, конечно же, гениальный сыщик, великолепно воплощённый на экране Бруно Кремером, словно рождённым для этой роли... За свою долгую карьеру Мегрэ приходилось расследовать преступления во всех концах Европы, и его репутация известна далеко за пределами Франции.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мегрэ»

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