Мегрэ (сериал, 1991) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Встречайте самого известного в мире полицейского с трубкой - Жюля Мегрэ. Вот уже много лет он раскрывает запутанные преступления - одно за другим - словно разгадывает головоломки. Да так, что оторваться просто невозможно. В предлагаемом вам французском сериале по произведениям Жоржа Сименона есть всё - фирменная атмосфера тайны, загадки, авторы которых совсем не против навсегда остаться в тени, и, конечно же, гениальный сыщик, великолепно воплощённый на экране Бруно Кремером, словно рождённым для этой роли... За свою долгую карьеру Мегрэ приходилось расследовать преступления во всех концах Европы, и его репутация известна далеко за пределами Франции.



