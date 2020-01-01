WinkСериалыМедвежий угол1-й сезон5-я серия
8.12020, Björnstad
Триллер, Драма18+
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Медвежий угол (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Мрачный скандинавский сериал по роману шведского писателя Фредерика Бакмана, известного по книге «Вторая жизнь Уве». В центре сюжета — трагедия в городке Бьeрнстад, который может похвастаться тольк�о своей юниорской хоккейной командой. Накануне важного матча еe лучшего игрока обвиняют в изнасиловании дочери спортивного директора. Город погружается в сплетни, раздор и хаос.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb