Медвежий угол (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.12020, Björnstad 5 серий
Триллер, Драма18+
О сериале
Мрачный скандинавский сериал по роману шведского писателя Фредерика Бакмана, известного по книге «Вторая жизнь Уве». В центре сюжета — трагедия в городке Бьeрнстад, который может похвастаться только своей юниорской хоккейной командой. Накануне важного матча еe лучшего игрока обвиняют в изнасиловании дочери спортивного директора. Город погружается в сплетни, раздор и хаос.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb