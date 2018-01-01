Wink
Сериалы
Медвежий угол
1-й сезон

Медвежий угол (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.12020, Björnstad 5 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Мрачный скандинавский сериал по роману шведского писателя Фредерика Бакмана, известного по книге «Вторая жизнь Уве». В центре сюжета — трагедия в городке Бьeрнстад, который может похвастаться только своей юниорской хоккейной командой. Накануне важного матча еe лучшего игрока обвиняют в изнасиловании дочери спортивного директора. Город погружается в сплетни, раздор и хаос.

Страна
Швеция
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb